Girdiği apartmandaki dairelerin kapı önlerinde bulunan tüm ayakkabıları çalarak poşete koyan hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

27 Mart Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında İstanbul Avcılar'daki Parseller Mahallesi'nde bulunan apartmanın kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, binaya girerek katları dolaştı.

Dışarıda gördüğü tüm ayakkabıları, apartmanın girişine toplayan hırsız daha sonra da poşete doldurup kaçtı.

POLİSE HABER VERİLDİ

Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Avcılar'daki hırsız, apartmanlardan ayakkabı çaldı ViDEO

YAKALAMA ÇALIMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Apartmanda yaşanan hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin apartmana girişi ve topladığı ayakkabıları poşete doldurması yansıdı.













