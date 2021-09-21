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- Aydın açıklarında 158 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 158 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 158 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- AA
- 21.09.2021 - 22:57
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında farklı saatlerde alınan can salı ve lastik bottaki kişilerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.
Ekipler, 158 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.
3 TÜRK VATANDAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Kurtarılanlar arasındaki 3 Türk vatandaşı hakkında insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
KAÇAK GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ
İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.