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    Aydın'da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu

    Nazilli ilçesinde 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin evinin garajında, zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulunurken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
    • 09.07.2022 - 02:55
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    Aydın'da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu

    Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli(56), 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

    11 sene boyunca Sürmeli'den herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla dosyayı yeniden açıp, çalışma başlattı.

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #1

    Özel ekip kuruldu, telefon kayıtları incelendi

    DHA'nın aktardığına göre; Sürmeli'nin bulunması için özel ekip kurulurken, yakınlarının ifadesine başvuruldu, 2 senelik telefon kayıtları incelemeye alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmayla Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kendisine ait evin önünden sinyal verdiğini belirledi.

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #2

    Garajdaki betonun altından kemikler çıktı

    Bölgede inceleme yapan Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Masası ekipleri, savcılık talimatıyla binada arama gerçekleştirdi. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit edilen beton, ekiplerce kırıldı. Betonun altından insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemikler, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #3

    6 şüpheli adliyede

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle 6 kişi, gözaltına alındı. E.G., Ö.S., U.S., G.A., E.B. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

     

     

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #4

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #5

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #6

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #7

    Aydın da 11 yıldır kayıp kişinin kemikleri garajda bulundu #8


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