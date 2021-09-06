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    Aydın’da 2 ailenin restorandaki bıçaklı kavgası kamerada

    Bir restoranda aynı masada yemek yiyen 2 aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kameralara da yansıyan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 11:06
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    Aydın’da 2 ailenin restorandaki bıçaklı kavgası kamerada

    Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda, akşam saatlerinde aileleri ile aynı masada yemek yiyen iki grup arasında tartışma çıktı.

    Alınan alkolün de etkisi ile tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Restoranda başlayan kavga sokağa taştı.

    KADINLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, tarafların ellerinde bıçaklarla birbirine saldırdığı, kadınlarınsa kavgayı engellemek için büyük çaba sarf ettiği görüldü.

    Kadınlar, yakıları Rasim Yıldız’ı kalbinden bıçaklanmış ve ağır yaralı olarak yerde yattığını görünce uzun süre gözyaşı döktü.

    Otomobiline binerek olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için çalışmalar başlatıldı.

    Aydın’da 2 ailenin restorandaki bıçaklı kavgası kamerada #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan R.A. ile H.Ç. hastaneye kaldırıldı.

    Kalbinden aldığı yara ile durumu ağır olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rasim Yıldız ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Aydın’da 2 ailenin restorandaki bıçaklı kavgası kamerada #2

    Aydın’da 2 ailenin restorandaki bıçaklı kavgası kamerada #3

    Aydın’da 2 ailenin restorandaki bıçaklı kavgası kamerada #4

    Aydın’da 2 ailenin restorandaki bıçaklı kavgası kamerada #5

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