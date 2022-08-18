Aydın'da 21 yaşındaki kadının katili, kocası oldu

Aydın'da 21 yaşındaki kadının katili, kocası oldu

Didim ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin sosyal medya paylaşımını kıskanan şahıs konuşmaya gitti. Öfkesini kontrol edemeyen şahıs, genç kadını av tüfeğiyle katletti.

Aydın'ın Didim ilçesindeki 21 yaşındaki kadın, eş kurbanı oldu.

Balat Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 çocuk babası Levent Girgin (29), iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.

Genç kadın 21 yaşında hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı.

Saldırgan koca tutuklandı

Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.









