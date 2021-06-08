Aydın'da 3 milyon lira dolandıran sahte polisler yakalandı

Kendisini polis olarak şahıslar, 3 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştı. Ekipler, birçok adrese düzenlenen operasyonlar ile şahısları yakaladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi’nde, kendisini polis olarak tanıtan şahıs bir vatandaştan 50 bin euro, 250 bin lira ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Ayrıca internet bankacılığı şifresini de ele geçiren şahıs, buradan 518 bin lira alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Çevredeki bütün kamera kayıtları incelemeye alındı.

Yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüleri detaylı olarak izlenerek, şüpheli şahısların kimliği tespit edildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Şüphelilerin yakalanması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından özel ekip oluşturuldu.

Paraları ve ziynet eşyalarını dolandıran Ş.F. isimli şüpheli, İzmir’de yapılan operasyon ile yakalandı.

Yapılan aramada vatandaşa ait olduğu ileri sürülen 3 altın bilezik, 41 bin 640 lira ve olayda kullandığı ileri sürülen 6 adet telefon ele geçirildi.

PARA KRİPTO PARA HESABINA YATIRILDI

İnternet bankacılığı şifresi ile 518 bin lirayı alan şüphelilerin, parayı kripto para hesabına yatırdığı belirlendi.

Şüphelilerin Bursa’da olduğu belirlendi.

Kuşadası polisi tarafından kurulan özel ekip ile Bursa’da operasyon gerçekleştirildi.

2 ŞÜPEHİ KUŞADASI’NA GETİRİLDİ

G.S. ve Ö.Ç. isimli 2 şüpheli saklandıkları evde kıskıvrak yakalanarak Kuşadası’na getirildi.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.A. isimli şüpheli Gaziantep polisinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

U.Y., D.T., T.Y., S.A., Ö.Ç. ve H.U.Ç. isimli 6 şüpheli daha Kuşadası polisinin yaptığı operasyonla İzmir’de yakalandı.

519 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 110 bin lira, 2 bin Euro, bin 800 dolar, 30 bin lira civarında ziynet eşyası, 2 adet silah ve bu silahlara ait 519 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kuşadası’na getirildi.

Yapılan sorgulamanın ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.