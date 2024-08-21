Aydın'da aydınlatma direğindeki kaçak sonu oldu Kuşadası'nda yaşadığı site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki Melih Ayvaz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İhmal sonucu yaşanan elektrik kaçakları can almaya devam ediyor...

Bu kez Aydın'da meydana gelen olayda, hayatının baharındaki bir genç toprağa verildi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'ndeki bir site içerisinde aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayvaz'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİTE YÖNETİMİNİN İFADESİ ALINDI

Elektrik akımına kapılarak hayata veda eden Ayvaz, Kuşadası Ege Mahallesi Akkuş Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

"İKİ BUÇUK YILDIR DEVAM EDEN BİR İHMALKARLIK VAR"

Site sakinlerinden Ayfer Timin, akşam yaşanan seslerle dışarıya çıktığını belirterek, "Olay günü burası ana baba günü gibiydi. Çocuk elektrik akımına kapılmış. Ben buradaki evi alalı iki buçuk yıl oldu.

İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzumun kabloları bile içinde geziyor. Defalarca toplantı yapalım istedik. 'Eğer bu işi yapamıyorsanız, bırakın' dedim. Yani aşırı derecede ihmalkarlık var; asansöründen, havuzundan tutun yani çevre düzenlemesinden tutun ve bu direk maalesef.

"OLAN ÇOCUĞA OLDU"

Bu direkte daha önce bir bayan hafif bir titreşim yaşamış o da paylaşmış ama olan çocuğa oldu. Site yönetimine defalarca söyledik ama kimse dinlemedi.

Havuz için 'defalarca para topladınız, bu kablolar suyun içinde gizlenmemiş, bu çocukların canı bu kadar ucuz mu' dedik. 'Yapılacak' dediler ama yapılmadı." diye konuştu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)