Aydın'da hırsızlık için girdiği dükkanda yaralanıp iş yeri sahibini bekledi

Kuşadası'nda gece saatlerinde hırsızlık için girdiği iş yerinin çatısından düşerek yaralanan şüpheli, sabah saatlerinde iş yeri sahibi tarafından yakalandı.

Aydın’da M.Ö. adlı şahıs, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerine hırsızlık yapmak için girdi.

Şüpheli, çatıda gezindiği sırada atermitin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten iş yerinin atölye kısmına düştü.

Sabaha kadar iş yeri sahibini bekledi

İHA'nın haberine göre vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen M.Ö., çaresizce iş yerinin açılmasını bekledi.

Hırsızı yerde yatarken buldu

Sabah saatlerinde işyerini açan iş yeri sahibi Hasan Tahsin Kulakçı, gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü.

İçeri girdikten sonra etrafı kontrol eden iş yeri sahibi, iş yerinin arka tarafında bulunan atölye kısmında bir kişinin yerde yattığını gördü.

Ne olduğunu anlamaya çalışan Hasan Tahsin Kulakçı, yerde yatan kişinin hırsız olduğunu ve çatı kısmında bulunan atermitin kırılarak içeri düştüğünü fark etti.





Şüpheli ameliyata alındı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli ameliyata alınırken, iş yeri sahibi Kulakçı da M.Ö.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



