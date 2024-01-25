Aydın'da hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

AA
Emniyet güçleri huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın'da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari A.C'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
346 suç kaydı bulunuyordu
Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu, hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 26 farklı suçtan aranan A.C'yi Yeşil Mahalle'de saklandığı evde yakaladı.
Cezaevine gönderildi
Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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