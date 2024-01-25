Aydın'da hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
AA

Emniyet güçleri huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari A.C'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

346 suç kaydı bulunuyordu

Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu, hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 26 farklı suçtan aranan A.C'yi Yeşil Mahalle'de saklandığı evde yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)