Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: ABD için zafer

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 15 günlük ateşkese varıldığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın İran'a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun 4 ila 6 hafta süreceğini başından beri öngördüğünü hatırlatan Leavitt, "Savaşçılarımızın akıl almaz yetenekleri sayesinde temel askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık ve bu hedefleri aştık" dedi.

"ZAFERİ TRUMP VE ORDUMUZ MÜMKÜN KILDI"

Varılan ateşkes hakkında, "Bu, ABD için Başkan Trump ve inanılmaz ordumuzun mümkün kıldığı bir zaferdir" ifadelerini kullanan Leavitt, "Ordumuzun başarısı ABD’ye mümkün olan en fazla kozu sağlayarak Başkan Trump ve ekibinin diplomatik bir çözüm ve uzun vadeli barışa kapı aralayan zorlu müzakerelere girmesine olanak tanıdı" değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP, HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASINI SAĞLADI"

Trump'ın 'Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağladını' vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump'ın Amerika'nın çıkarlarını başarıyla savunma ve barışı tesis etme yeteneğini asla hafife almayın" dedi.

Leavitt, konuyla ilgili detaylı bilginin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine tarafından kamuoyuna sağlanacağını da sözlerine ekledi.