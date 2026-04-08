İran: ABD'yi 10 maddelik planı kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde ettik

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 15 günlük ateşkese varıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin İran'dan açıklama yapıldı.

'İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı' belirtilen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi açıklamasında, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti" ifadelerine yer verildi.

"ABD TARAFINDAN SUNULAN TÜM PLANLAR REDDEDİLDİ"

Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İRAN'DAN ABD'YE SUNULAN 10 MADDE

ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde şu şekilde sıralandı:

- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

- Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi

- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

- Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması

- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi

- Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

- İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması

- Tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması

"EN KÜÇÜK HATAYA DAHİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK"

Müzakerelerin ABD tarafına 'tam bir güvensizlik' içinde 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağı vurgulanan açıklamada görüşmelerin 15 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği kaydedilirken, "Parmağımız tetikte. Düşmandan gelebilecek en küçük hataya dahi güçlü şekilde karşılık verilecektir" ifadeleri kullanıldı.