Osmaniye'de sele kapılan araçtaki 2 kişi can verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları da sular altında kaldı.

Sel sularına kapılan bir araçta yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri bulundukları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Hayatını kaybedenlerin Hüseyin Kul ile Fatih Anbarcıoğlu (69) olduğu tespit edildi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OSMANİYE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İlçeye giderek sağanaktan etkilenen alanlarda incelemede bulunan ve ekiplerin çalışmalarını takip eden Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli ilçesinde Bülbül Deresi'nin saat 20.00'de şiddetli yağışla taştığını ve sular altında kalan yerlerin olduğunu söyledi.

Taşkınla ilgili bilgi veren Serdengeçti, şunları kaydetti:

Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü birimi ve öğretmenevi lokasyonunda otoparkın içerisinde 2 vatandaşımız vefat etti. Araç çıkarıldı. Sel, taşkın ihbarıyla birlikte tüm birimlerimiz koordinasyonla AFAD, DSİ, jandarma ve emniyet birimlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz 550 personel ve 150'nin üzerinde makine ekipmanla vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliğini sağlamak, sonra maddi tahribatın ortadan kaldırılmasıyla ilgili canhıraş bir çalışma içerisine girildi. Birçok vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Maalesef, 2 vatandaşımız sele kapılarak otoparkın içerisinde araç içerisinde vefat etti. Milletimizin başı sağ olsun.