İran ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere açıyor

ABD ve İsrail, Washington ile Tahran yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

İran ise İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vererek küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı da fiilen kapattı.

Bölgedeki güvenliğin tehlikeye girmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞLERE AÇILIYOR

ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından İran'da Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir karar alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'e teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü silahlı kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.