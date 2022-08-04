Aydın'da iş yerinin önüne sebil kurdu: Damacanayla su doldurdular

Esnaf Saim Korlaelçi, yoldan geçen vatandaşların kullanabilmesi için iş yerinin önüne kurduğu sebilin duyarsız kişiler tarafından amacı dışında kullanılmasına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da esnaflık yapan Saim Korlaelçi, sıcak havalarda yoldan geçen vatandaşların serinleyebilmesi için iş yerinin önüne sebil kurdu.

Su hayrı yapan Saim Korlaelçi, duyarsız vatandaşların suistimali ile karşılaştı.

Bazı vatandaşların sebile gelerek damacanalarını doldurduğunu, tek kullanımlık olan pet bardakları alıp götürdüğünü ifade eden Korlaelçi, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaparak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Pet bardakların alınması sonucu maliyetin de arttığını ifade eden Saim Korlaelçi; "Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Yaptığı askıda ekmek kampanyasında da e kmeklerin çoğunu alıp gittiler



Dükkanının önüne daha öncede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası ile ekmek dolabı koyan Saim Korlaelçi, o zaman da duyarsız vatandaşların ekmeklerin çoğunu alıp gitmesi üzerine caydırmak amacıyla güvenlik kamerası koymuştu.

Hayırsever esnaf, yaptığı çeşitli hayırlar ile bilinirken duyarsız vatandaşların suistimalinden de kurtulamadı.

Sebilin üzerine not bıraktı

Son olarak dükkanının önüne koyduğu su sebili ile duyarsız vatandaşların hedefi olan Saim Korlaelçi, sebilin üzerine "Lütfen 2,5 ve 5 litre petlerle su almayın. Her aldığınız 5 litrelik su 2 saat suyun sıcak akmasına sebep olmaktadır. Buradaki su, ev ve iş yerlerinize taşımak için değildir, yoldan geçen insanların susuzluğunu gidermesi içindir. Bardak kullanırken hassas olmanızı rica ederiz. İçilmeden kullanılan ve atılan her bardak maddi olarak geri dönüyor, anlayışınız için teşekkür ederiz." yazısını yapıştırdı.





Bardakları toplu olarak aldılar, sebilden damacanayla su doldurdular

İHA'nın haberine göre; sıcak havadan bunalan vatandaşların soğuk su içererek serinlemesi için iş yerinin önüne 100 litrelik sebil koyduğunu ifade eden Korlaelçi, "Amacımız, sıcaktan bunalan vatandaşlarımızı soğuk su ile bir nebze olsun ferahlatmaktı. Salgının yayılmaması için tek içimlik bardaklardan ilk başlarda günlük 700 adet yerleştirmiştik. Belli bir süre sonra bardak sayısını 2 bine kadar çıkardık ama yine de bardakların yetmediğini fark ettik.

Çok sayıda bardağın kısa sürede tükenmesinden şüphelendik ve kamera görüntülerini inceledik. Görüntülerde, vatandaşların bardakları toplu olarak alıp götürdüğünü ve sebilden de damacanayla su çektiğini gördük ve büyük üzüntü yaşadık. Gerçekten artan maliyetler dolayısıyla sebili kaldırma noktasına geldik. Lütfen vatandaşlarımız daha duyarlı olsunlar." dedi.



