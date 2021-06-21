Aydın’da jandarma ekip otosu otomobille çarpıştı

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile jandarma ekip otosu çarpıştı. Kazada 2'si jandarma personeli, 8 kişi yaralandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kırsal mahallelere giden jandarma ekipleri, M.B. yönetimindeki 20 DV 698 plakalı otomobille çarpıştı.

Denizli kara yolu Jandarma Kavşağı'nda saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada 2'si uzman çavuş olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi L.B., çocukları Ş.B., B.B., E.B., Ş.B. ve 2 uzman çavuş Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.