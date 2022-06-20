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    Aydın'da kamyon şoförü parke taşıyla darbedildi

    Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştığı kazada kamyon şoförü, araçtakiler tarafından öldüresiye dövülürken şüpheliler serbest bırakıldı.
    • 20.06.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 16:01
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    Aydın'da kamyon şoförü parke taşıyla darbedildi

    Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Söğütçük köyünde meydana gelen kazada, kamyon şoförü acımazıca dabedildi.

    Aydın yönüne giden C.U.'nun kullandığı hafriyat kamyonu, Söğütçük mevkisinde Y.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    İddiaya göre; kazadan sonra otomobildekilerin halini sormak için duran kamyon şoförü,  Y.D. isimli otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.K., T.Ç., E.Ç. ve T.A. isimli şahıslar tarafından kamyonunun camı kırılarak darbedilmeye başlandı.

    Şoför öldü zannedip kaçtılar

    Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine parke taşı vurulan kamyon şoförü, acılara dayanamayıp kamyonun direksiyonunda bayılınca saldırganlar, şoförün öldüğünü zannedip olay yerinden kaçtı.

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    Baygın şekilde bulunan şoför hastaneye kaldırıldı

    Kazadan hemen sonra kamyondaki telsiz ile kaza yaptığı bilgisini veren C.U.’nun yanına gelen mesai arkadaşları, C.U.'yu baygın vaziyette buldu.

    Ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.U. ,burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Aydın da kamyon şoförü parke taşıyla darbedildi #2

    "Adalet istiyorum"

    Burada yapılan muayenesinde kafasında 14 ayrı kırık olan C.U., yoğun bakım servisine alındı.

    Oğlunun komada ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tuncay Can, olaydan sonra gece yakalanan 5 zanlının ifadesi alındıktan sonra salıverildiğini belirterek "Adalet istiyorum." dedi.

    İHA'nın haberine göre; şu anda oğlunun konuşamadığını belirten Tuncay Can, "Oğlum bir otomobil ile kazaya karışıyor.

    Maddi hasarlı da olsa kazadan sonra karşı tarafın halini hatırını sormak için durduğunda otomobil şoförü ile birlikte araçtan inen 5 kişi, önce parke taşı ile kamyonun camını kırıp sonra kafasına taşla vurmaya başlıyor.

    Oğlum baygınlık geçirince öldü zannedip bırakıp gidiyorlar. Bu kişiler gece jandarma tarafından yakalandı. Ancak ifade verip çekip gittiler. Adalet istiyorum." diye konuştu.

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