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    Aydın'da kontrolden çıkan tırın şoförü kurtarılamadı

    Koçarlı ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen tırın şoförü, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.
    • 28.09.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:29
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    Aydın'da kontrolden çıkan tırın şoförü kurtarılamadı

    Aydın'ın Koçarlı ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde trafik kazası yaşandı.

    Saat  15.00 sıralarında yaşanan olayda, bölgede hafriyat çalışması yapan Musa Yılmazbaş (41) idaresindeki 06 FV 6742 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    İHA'da yer alan bilgiye göre, kazada kamyonet sürücüsü Yılmazbaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Şoför olay yerinde can verdi

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, sürücü Yılmazbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yılmazbaş'ın cansız bedeni, gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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