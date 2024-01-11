Aydın'da kurduğu düzenekle evinde Hint keneviri yetiştirdi Güvenlik güçlerinin ihbar üzerine baskın düzenlediği evde, düzenek kuran şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

DHA

Yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Ekipler son olarak Aydın'da harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evinde düzenek kurdu

Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Evde bulunan A.T. gözaltına alınırken evdeki incelemelerde karşılaşılan düzenek şaşkına çevirdi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramada; 1'i kurulu 1'i ise kurulmak üzere 2 Hint keneviri yetiştirmek için kabin, 2 havalandırma cihazı, bu cihazlara takılı vaziyette katlanabilir alüminyum havalandırma filtresi, 2 metal havalandırma filtresi, 3 led aydınlatma düzeneği, 2 vantilatör, 3 wattmetre ve 5-10 santimetre boylarında 24 Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)