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    Aydın'da lastik bottaki 30 göçmene yardım eli

    Lastik botta mahsur kalarak kurtartılmayı bekleyen göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik yetişti.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 08:51
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    Aydın'da lastik bottaki 30 göçmene yardım eli

    Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 30 göçmen olduğu bilgisi aldı.

    KURTARILDILAR

    Olumsuz hava şartlarında sürüklenen bottaki göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Aydın da lastik bottaki 30 göçmene yardım eli #1

    Aydın da lastik bottaki 30 göçmene yardım eli #2

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