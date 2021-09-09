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- Aydın'da lastik bottaki 30 göçmene yardım eli
Aydın'da lastik bottaki 30 göçmene yardım eli
Lastik botta mahsur kalarak kurtartılmayı bekleyen göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik yetişti.
- DHA
- 09.09.2021 - 08:51
Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 30 göçmen olduğu bilgisi aldı.
KURTARILDILAR
Olumsuz hava şartlarında sürüklenen bottaki göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.