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    Aydın'da minik Ahmet, otel havuzunda boğuldu

    Tatil için gittikleri otelin havuzuna giren 6 yaşındaki Ahmet Erbıçakçı, boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 14:43
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    Aydın'da minik Ahmet, otel havuzunda boğuldu

    Aydın’ın Efeler ilçesinde aile ile birlikte otele giden Ahmet Erbıçakçı, havuza girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

    Çocuğun boğulduğunu fark eden vatandaşlar küçük çocuğu havuzdan çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

    İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erbıçakçı’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Erbıçakçı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Erbıçakçı’nın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

    Aydın da minik Ahmet, otel havuzunda boğuldu #1

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