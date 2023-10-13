Aydın'da motosiklet sürücülerine ceza yağdı Kuşadası'nda trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapılırken, 321 sürücüye toplam 363 bin 174 lira para cezası uygulandı.

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İHA

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

Kentte kazaları önlemek için gerçekleştirilen denetimlerde, motosiklet sürücüler yakın markaja alındı.

İlçede trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Atatürk ve İnönü bulvarları ile Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’nde 11-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimde, 460 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

363 bin 174 lira para cezası

Denetimde 321 sürücüye kask takmama, muayenesiz ve vizesiz motor kullanma, kendi ehliyet sınıfına uygun olmayan bir aracı kullanma, ehliyetsiz motosiklet kullanma, abart egzoz takmak, plakasız motosiklet kullanmak gibi farklı maddelerden toplam 363 bin 174 lira para cezası kesildi. Ayrıca, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edilen 2 motosiklet de trafikten men edildi.

1 kişine gözaltı

Yapılan GBT sorgulamalarında ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen 48 saatlik denetim sonunda uygulanan para cezasının son yılların en yüksek miktarı olduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)