Aydın'da polisin kimlik sorduğu kadın: Bana racon kesemezsin Aydın'da polis memurunun, hareketlerinden şüphelenerek kimlik sorgusu yapmak istediği kadın, tavırlarıyla sabırları zorladı.

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ensonhaber.com

Kolluk kuvveti olarak toplumun huzur ve asayişini temin için gece gündüz mesai yapıyor.

Görev bilinciyle çalışan polis teşkilatı personeli, her gün birbirinden garip vakalarla karşı karşıya kalıyor.

Bunun bir örneği de Aydın'da kayıtlara geçti.

Kimlik soran polis memuruna direndi

Aydın'da bir polis memuru, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kadına kimlik sordu.

Kadının polise tepkisi ise hem şaşırttı hem de tepki çekti.

Yetmedi, küçük düşürücü sözler sarfetti

Kadının, görevini yapmaya çalışan polis memuruna sarfettiği sözler ise şöyle:

Sen asgari ücret alıp bana racon kesemezsin. Ajanslara filan başvurdun mu, iyi oyuncusun. Dizilerde arkadan geçen polisi oynarsın.

Tepki gösterildi

Anbean kaydedilen görüntüler sonrası kadına sosyal medyadan tepki yağdı.