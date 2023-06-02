Aydın'da silah sesini duyan komşular yaşlı adamı ölü buldu

İHA
Aydın'ın Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında 67 yaşındaki Mustafa Özgen'in yaşadığı evden silah sesinin geldiğini duyarak eve giden komşuları Özgen'i evin balkonunda başından silahla vurulmuş halde buldu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alan Özgen'in yakınları yasa boğulurken polis ekiplerinin yaşlı adamın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.