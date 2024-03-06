Aydın'da yolcu minibüsü kaza yaptı: 28 yaralı Efeler ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün devrildiği kazada, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 28 kişi yaralandı.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde Üniversite-Veterinerlik Fakültesi güzergahında ilerleyen 133 Nolu Şehirçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’ne bağlı 09 M 0385 plakalı 11 nolu özel halk minibüsü, sürücüsü S.A.’nın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, Aydın Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 28 kişi yaralandı

Minibüs içerisinde sıkışan yolcular, itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu toplam 28 kişi yaralandı.

2’si ağır 28 yaralı Aydın’daki hastanelere sevk edildi. Refüje devrilen minibüs, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Canbolat: "Kazanın nedeni fren boşalması"

Kazanın ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Efeler ilçemiz ADÜ yolunda özel halk otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerce kazaya hızlıca müdahale edilmiş ve tüm yaralı vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri sağlanmıştır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)