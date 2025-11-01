Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da gerçekleşen korkunç cinayete ilişkin yeni gelişme...

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) otopsi raporu ortaya çıktı.

"KAFA İÇİ VE BEYİN DOKUSUNDA KANAMA TESPİT EDİLDİ"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Tokyaz'ın kafasında ve vücudunda çok sayıda ekimoz, burun kemiklerinde kırık, kafa içi ve beyin dokusunda kanama tespit edildiği belirtildi.

İLERİ DERECEDE ÇÜRÜME

Ayrıca beyin dokusunda ileri derecede çürüme bulguları ve kanama tespit edildi.

"KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI"

Raporda "Vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitleri tespit edilen Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İsatnbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.