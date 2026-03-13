Bolu'da köpeği ezen sürücü arkasına bakmadan uzaklaştı

Bolu'da yolda yatan köpeği ezen otomobil sürücüsünün arkasına bakmadan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da Organize Sanayi Sitesi'nde yol kenarında bir süre bekledikten sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti.
Sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı.
Otomobil sürücüsü ise olayın ardından bölgeden ayrıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşananlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)