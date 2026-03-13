Sıla Türkoğlu'ndan esprili paylaşım! Takipçileri yorum yağdırdı

Kızılcık Şerbeti ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Sıla Türkoğlu, başrollerinde İbrahim Çelikkol, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Esra Akkaya, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı ve Merve Bulut gibi isimlerin yer aldığı yeni projesi Doktor Başka Hayatta ile ekrana döndü.

REYTİNGLERDE İKİNCİ

Pazar akşamları yayınlanan dizi, ilk bölümüyle reyting listelerinde ikinci sıraya yerleşerek iddialı bir başlangıç yaptı.

Dizide dahiliye uzmanını canlandıran Sıla Türkoğlu, yeni bölüm fragmanını esprili bir notla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

ESPRİ YAPTI

Türkoğlu paylaşımında, “Pazara inş nöbet koymazlar da Doktor Başka Hayatta izleriz” ifadelerini kullandı. Mizahi paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.