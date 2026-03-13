Abone ol: Google News

Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi

Yayınlama:
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
Haber Merkezi Haber Merkezi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 31. haftasında konuk olduğu Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti.

EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Almanya'da Bayern Münih deplasmanına çıktı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 17-14 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 39-26 üstün gitti.

İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya çıkan farkı 4'e kadar indirdi.

Bayern Münih, dördüncü periyoda 58-53 önde girdi.

SON SANİYEDE GELEN GALİBİYET

Başa baş bir mücadeleye sahne olan dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Swider'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 81-80 kazandı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 10. galibiyetini aldı.

Bayern Münih ise 18. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar