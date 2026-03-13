ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganın ise öldüğü bildirildi.
ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Old Dominion Üniversitesi'nin yönetimi, kampüste sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Adı belirtilmeyen saldırganın kampüsteki binalardan birinde yerel saatle 10.50 civarında silahlı saldırı düzenlediği ve saldırıda 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
SALDIRGAN ÖLDÜ
Saldırganın öldüğü belirtilen açıklamada nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri üniversitede herhangi bir tehdit kalmadığını kaydetti.
FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya paylaşımında, "FBI personeli, Old Dominion Üniversitesi'ndeki saldırıya müdahale eden yerel yetkililerle birlikte çalışarak yardım sağlıyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi