İran'dan yapılan misillemede İsrail'de 59 kişi yaralandı

İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 59 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşındaki kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.
İSRAİL'DE PATLAMA SESLERİ
İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.
İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.
İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi