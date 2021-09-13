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    Ayvalık’ta FETÖ’cü 3 teğmen denizde yakalandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde haklarında yurtdışı çıkış yasağı bulunan FETÖ 3 teğmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na tekneyle kaçmak isterken yakalandı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 00:31
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    Ayvalık’ta FETÖ’cü 3 teğmen denizde yakalandı

    Kocaeli Ağır Ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tutuksuz yargılanan ve halen dosyaları Yargıtay’da temyiz aşamasında olduğu öğrenilen ordudan ihraç edilen Ö.P., E.D. ve B.A. isimli deniz teğmenler bir tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken, Ayvalık açıklarında kıskıvrak yakalandılar.

    340 BİN LİRALIK TEKNEYLE YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARDI

    Ayvalık’ın Maden Adası açıklarında ihraç deniz teğmeni Ö.P.’nin 340 bin liraya satın aldığı kendi üzerine kayıtlı tekne Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan ısrarlı takip sonucu yakalandı.

    Ayvalık’ta FETÖ’cü 3 teğmen denizde yakalandı #1

    3 ZANLI DA TUTUKLANDI

    Cunda Adası’na getirildikten sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 ihraç teğmenin üzerinden; 15 bin TL, 2 bin 80 avro, 1000 dolar, tende yapılan aramalarda ise 4 adet laptop, 1 adet tablet, 2 adet usb bellek, 1 adet de hard disk ele geçirildi.

    Mahkemeye çıkarılan 3 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ayvalık’ta FETÖ’cü 3 teğmen denizde yakalandı #2

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