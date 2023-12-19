Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat yaptı

İHA
Azerbaycan Ordusu tarafından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile gerçekleştirilen tatbikatta TB2 Bayraktar SİHA’ları kullanıldı.
Eğitim uçuşları gerçekleştirildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) personelinin eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.
Başarıyla icra edildi
Tatbikatta, havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerinin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin nokta atışıyla yok edilmesi ve çeşitli görevleri gerçekleştirdi.
Açıklamada, tatbikattaki görevlerin başarıyla icra edildiği aktarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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