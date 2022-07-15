Petrol
99.71
0.62%
Euro
17.5212
0.26%
Dolar
17.4422
0.08%
Altın
955.2
-0.38%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
361.158
3.27%
BTXN Coin
7.45
1.63%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Bağcılar'da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı

    Bağcılar'da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı

    İÇDAŞ İlkokulu bahçesinde yaşanan korkunç olayda, bahçeye gelen 3 öğrenci, küfürler savurarak Atatürk büstüne çöp kovası fırlattı. Saldırgan öğrencilerin adliyeye sevk edileceği aktarılıyor.
    • 15.07.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Bağcılar'da, öğrencilerin Atatürk büstüne saygısızlığı dehşete düşürdü.

    Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda yaşanan olayda, yaşları 13 ila 15 arasında değişen öğrenciler, tatil nedeniyle kapalı olan okula geldi.

    Bahçede dolaşan öğrenciler, bir süre sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk büstünü hedef aldı.

    Atatürk büstüne hakaret yağdırarak çöp kovası fırlattı

    Öğrencilerden biri, eline geçirdiği metal çöp kovasını büste doğru fırlatarak küfürler savurdu. 3 öğrenci arkadaşı da yaşanan dehşete seyirci kaldı.

    Kayda alınan korkunç görüntüler sosyal medyada giderek yayılarak tepki topladı.

    Bağcılar'da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı VİDEO

    Öğrenciler adliyeye sevk edilecek

    DHA'nın aktarımına göre, görüntüler sonrasu harekete geçen Bağcılar Çocuk Büro Amirliği ekipleri saldırgan çocukları yakaladı.

    Öğrencilerin karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

    Bağcılar da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı #1

    Bağcılar da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı #2


    İlginizi Çekebilir

    KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınavlar ne zaman yapılacak?
    Eğitim

    KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınavlar ne zaman yapılacak?

    2023 Honda Accord'un patent görüntüleri ortaya çıktı
    Otomobil

    2023 Honda Accord'un patent görüntüleri ortaya çıktı

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!
    Metabot

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!

    Görüş Bildir