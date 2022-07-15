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- Bağcılar'da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı
Bağcılar'da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı
- 15.07.2022 - 12:06
- Güncelleme : 15.07.2022 - 12:34
İstanbul Bağcılar'da, öğrencilerin Atatürk büstüne saygısızlığı dehşete düşürdü.
Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda yaşanan olayda, yaşları 13 ila 15 arasında değişen öğrenciler, tatil nedeniyle kapalı olan okula geldi.
Bahçede dolaşan öğrenciler, bir süre sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk büstünü hedef aldı.
Atatürk büstüne hakaret yağdırarak çöp kovası fırlattı
Öğrencilerden biri, eline geçirdiği metal çöp kovasını büste doğru fırlatarak küfürler savurdu. 3 öğrenci arkadaşı da yaşanan dehşete seyirci kaldı.
Kayda alınan korkunç görüntüler sosyal medyada giderek yayılarak tepki topladı.
Bağcılar'da 13 yaşlarındaki öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı VİDEO
Öğrenciler adliyeye sevk edilecek
DHA'nın aktarımına göre, görüntüler sonrasu harekete geçen Bağcılar Çocuk Büro Amirliği ekipleri saldırgan çocukları yakaladı.
Öğrencilerin karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.