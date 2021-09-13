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- Bağcılar’da 15 çocuk, bahşiş için gelin arabasının önünü kesti
Bağcılar’da 15 çocuk, bahşiş için gelin arabasının önünü kesti
Bahşiş almak isteyen 15 çocuk, gelin arabasının etrafını sardı. Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye atan çocukların o anları, kameraya yansıdı.
- DHA
- 13.09.2021 - 10:27
- Güncelleme : 13.09.2021 - 10:42
İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde, 12 Eylül günü bahşiş almak isteyen 15 çocuk, bir gelin arabasının önünü kesti.
Aracın hareket halinde olmasına ve akan trafiğe aldırış etmeyen çocuklar, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı.
ARACIN ÜZERİNE TIRMANDILAR
Birbirleri ile yarışan çocuklardan bazıları aracın üzerinde tırmandı.
Şoförün yola fırlattığı zarfları kapmaya çalışan çocuklar, trafiğin ilerlemesini engelledi.
KORNA ÇALARAK TEPKİ VERDİLER
Trafikteki araçlar, yaşanan kargaşaya korna çalarak tepki verdi.
Çocukların bahşiş için dakikalarca trafiği kilitlediği anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bağcılar’da 15 çocuk, bahşiş için gelin arabasının önünü kesti VİDEO