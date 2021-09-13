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Bağcılar’da 15 çocuk, bahşiş için gelin arabasının önünü kesti

Bağcılar’da 15 çocuk, bahşiş için gelin arabasının önünü kesti

Bahşiş almak isteyen 15 çocuk, gelin arabasının etrafını sardı. Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye atan çocukların o anları, kameraya yansıdı.