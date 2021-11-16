Bağcılar'da amcasını öldüren genç yargılandı: Adaletinize sığınıyorum

Kendisini çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle amcasını öldüren Yusuf Beyhan, annesinin de öldürüldüğünü dile getirerek adalet istedi.

İstanbul Bağcılar’da 2020 yılının Ağustos ayında Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.

Amca Dilaver Beyhan yeğeninin kendisine ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçtı.

Ardından olay yerine gelen diğer amcası Cihan Beyhan ile tartışan sanık Yusuf Beyhan, 7 el ateş ederek amcasının ölümüne neden oldu.

BUGÜN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Beyhan ile taraf avukatları hazır bulundu.

BABAANNESİNİN EVİNDEYKEN SİLAH SESİ DUYDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ozan Beyhan, sanığın ağabeyi olduğunu, olay günü babaannesinin evinde olduğunu ve silah sesi duyduğunu belirterek, "Odadan çıktığımda ağabeyim Yusuf Beyhan elinde silahla havaya ateş ediyordu. Ben ve annem dışarıya çıktık. Annem taş toplayarak ağabeyime atmaya başladı. Annem, ağabeyimin olay yerinden ayrılmasını ve olayın büyümesini engellemek istedi. Daha sonra annem ve ben olayın yaşandığı okulun önüne gittik, kavga sesi duydum. Sonra amcam Cihan Beyhan ve annem tartıştı. Amcam Cihan Beyhan 'silah alıp hepinizi öldüreceğim' dedi. Sonra amcam yukarı çıktı, silahını aldı, ağabeyimin de silahı belindeydi. Amcam pompalı tüfekle koşarak yanımıza geldi. Ağabeyim tüfeği görünce silahını çıkardı. Ağabeyim ile amcam tartıştı. Sonra ateş ettiler." şeklinde konuştu.

"ANNEMİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI"

Ozan Beyhan duruşmadaki beyanında ayrıca amcası Cihan Beyhan’ın annesine de ateş ettiğini söyleyerek “Ağabeyim annemi yerde kanlar içinde görünce amcamın ayağına ateş etti. Ağabeyim, annemin öldüğünü düşündüğü için amcama peş peşe ateş etti. Sonra amcam ve annem hastaneye kaldırıldı." dedi.

"ANNEMİN CANINA KIYDILAR"

Sanık Yusuf Beyhan ise kendisi cezaevindeyken annesinin öldürüldüğünü söyleyerek "Ben annemin yanında olsaydım annemi korurdum. Annem evde ölü olarak buldu. Annemin canına kıydılar. Bir gün onlar sanık olarak oturacaklar burada. 4 tane evlat öksüz kaldık. Ben ömrümde ilk kez cezaevine girdim. Adaletinize sığınıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Ağustos 2020’de Bağcılar’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, maktul Cihan Beyhan’ın sanık Yusuf Beyhan’ın amcası olduğu ve sanık Yusuf’un Fransa’ya amcası Dilaver Beyhan’ın yanına çalışmaya gittiği aktarıldı.

Sanık Yusuf Beyhan’ın 2020 yılının Temmuz ayında yasa dışı yollar ile Türkiye’ye geldiği de iddianamede belirtilmişti. Olay tarihinde sanık Beyhan’ın yanında çalıştığı fakat ücret almadığı amcası ile görüşmek için babaannesinin evine gittiği iddianamede aktarılarak müşteki Dilaver’in o sırada olay yerine geldiği ve sanık Yusuf Beyhan’ın müşteki Dilaver’e ateş açtığı ifade edilmişti.

Müşteki Dilaver’in olay yerine geldiği taksi ile kaçmasının ardından maktul Cihan Beyhan’ın olay yerine geldiği de iddianamede açıklandı. Maktul Cihan Beyhan ile sanık Yusuf Beyhan’ın bir süre tartıştığı ve sanığın maktule 7 kez ateş ettiği belirtilmişti. Yusuf Beyhan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.