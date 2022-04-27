Ara yollardan geçtiği esnada sokaktaki çocuklardan birine çarpıp metrelerce sürükleyen maganda arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, mahallede oynayan çocuklardan birine çarpıp kayıplara karıştı.

Kazada metrelerce sürüklenen yaralı çocuğun yardımına çevredekiler yetişti.

Sağlık durumu iyi

DHA'nın haberine göre yerden kaldırılan çocuk bir vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan çocuğun durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da çocuğa çarpıp kaçan motosikletli VİDEO