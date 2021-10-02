Bağcılar'da direksiyon başında bayılan sürücü kaza yaptı

Araç içerisinde baygınlık geçirdiği öne sürülen sürücü iki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Birlik Caddesi'nde seyir halinde olan 34 NB 7136 plakalı otomobil, sürücüsünün bayılmasıyla kontrolden çıktı.

Otomobil önce karşı şeritten gelen 34 DRH 951 hafif ticari araca, daha sonra da 34 DOL 947 plakalı park halindeki otomobile çarptı.

2 YARALI

Kazada, bayılan sürücü ve hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

34 DOL 947 plakalı otomobilin sahibi Raşit Akkoç, "Bağcılar Meydanı tarafından gelen araç sürücüsü direksiyonda uyuyor diye söylenti aldık. Kazadan sonra esnaf arkadaşlar beni aradı. Ben de evdeydim o sırada. Araçlarda bayağı bir hasar var. 2 kişinin yaralandığını biliyoruz." dedi.