Şiddetli rüzgar nedeni ile Bağcılar’da bulunan bir kafenin tentesi devrildi. Kameraya yansıyan olayda yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da etkili olan yağmurlu hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkisi ile çatılar uçtu, ulaşım aksadı.

Dışarıda olan vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bağcılar'da Göztepe Mahallesi’ndeki bir kafenin tentesi, etkili olan rüzgar nedeniyle devrildi.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tentenin devrildiği alanda yer alan bir oto galeri firmasındaki araçlar da zarar gördü.

“KENDİ CANIMIZI SON ANDA KURTARDIK”

Oto galeri işletmecisi Zakir Yeşiltepe, kazadan son anda kurtulduklarını belirterek şu sözleri kullandı:

“O sırada arabanın başındaydım, arabaları kurtarmaya çalıştık ama tente birden uçtu. Kendi canımızı son anda kurtardık. Bizim galerideki 5 aracımız hasar gördü. İtfaiyenin gelip tenteyi kaldırmasını bekliyoruz."

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi VİDEO

