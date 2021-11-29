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    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi

    Şiddetli rüzgar nedeni ile Bağcılar’da bulunan bir kafenin tentesi devrildi. Kameraya yansıyan olayda yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.11.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:25
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    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi

    İstanbul’da etkili olan yağmurlu hava yaşamı olumsuz etkiledi.

    Fırtınanın etkisi ile çatılar uçtu, ulaşım aksadı.

    Dışarıda olan vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Bağcılar'da Göztepe Mahallesi’ndeki bir kafenin tentesi, etkili olan rüzgar nedeniyle devrildi.

    ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

    Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tentenin devrildiği alanda yer alan bir oto galeri firmasındaki araçlar da zarar gördü.

    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi #1

    “KENDİ CANIMIZI SON ANDA KURTARDIK”

    Oto galeri işletmecisi Zakir Yeşiltepe, kazadan son anda kurtulduklarını belirterek şu sözleri kullandı:

    “O sırada arabanın başındaydım, arabaları kurtarmaya çalıştık ama tente birden uçtu. Kendi canımızı son anda kurtardık. Bizim galerideki 5 aracımız hasar gördü. İtfaiyenin gelip tenteyi kaldırmasını bekliyoruz."

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi VİDEO

    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi #2

    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi #3

    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi #4

    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi #5

    Bağcılar’da fırtına, kafenin tentesini devirdi #6

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