Bağcılar'da kaçırılan İranlı iş adamının kripto parası gasbedildi

Bir kadınla birlikte tuzak kurdukları İranlı Bahador K.'yi silahla tehdit eden şahıslar, kripto paralarını bozdurup 30 bin dolarını çaldı. İranlıya 200 bin dolarlık da senet imzalatıldı.

15 Temmuz 2021 tarihinde kripto para işiyle uğraşan 34 yaşındaki İranlı iş adamı Bahador K., polise şikayette bulundu.

Bahador K., İstanbul Bağcılar'da bir grubun kendisini polis olarak tanıttığını söyledi.

Otomobiliyle ilerlediği sırada kendisini kaçıran kişilerce kaçırıldığını belirten İranlı, şikayette bulundu.

HESABINA GİRİP KRİPTO PARALARINI GASBETTİLER

Bahador K., "3 ayrı otomobille önümü kestiler. Beni otomobilimden indirip bir minibüse bindirdiler. Polis olduklarını söylediler. Beni otopark gibi bir yere götürdüler. Burada darbederek kripto para hesabımın şifrelerini istediler. Hesaba girerek bozdurdukları kripto paranın karşılığındaki 30 bin doları kendi hesaplarına aktardılar." dedi.

"ARABAMDAKİ NAKİT BEŞ BİN LİRAYI ALDILAR"

Kendisini kaçıran kişilerin ölümle tehdit ederek 200 bin dolar değerinde senet imzalattıklarını anlatan Bahador K., "Arabamın içinde bulunan 5 bin lira nakit parayı aldılar. Sonra gözlerimi bağlayarak beni dışarı çıkardılar. Sokak ortasında terk ederek kaçtılar. Beni kaçıranlardan şikayetçiyim." dedi.

2 BİN 400 SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, şikayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bir yandan paranın havale edildiği hesap bilgilerini kullanarak şüphelilere ulaşmaya çalışırken, diğer yandan bölgedeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 2 bin 400 saatlik görüntü titizlikle incelendi.

POLİS, İŞ İNSANINA KURULAN TUZAĞI ORTAYA ÇIKARDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve iş insanına kurdukları tuzağı ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Asgar T.'nin, bir kadını iş insanıyla tanıştırarak onun evinde yaşamasını sağladığı öğrenildi. 5 gün boyuncu evde kalan bu kadının, Asgar T.'ye Bahador K.'nin para durumu, banka hesapları gibi bilgileri ilettiği öğrenildi.

"HAREKETLİ KONUMU" TAKİP EDİP KAÇIRMIŞLAR

Daha sonra hazırlanan plan gereği kadının, Bahador K.'yi "Dışarı çıkıp benim eşyalarımı alalım." diye kandırdığı, ardından Asgar T.'ye "Hareketli konum" atarak şüphelilerin kendilerini takip etmesini sağladığı öğrenildi.

Konum bilgilerini takip eden şüphelilerin, iş insanı Bahador K.'yi Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi, 1502 Sokak'ta kaçırarak eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüphelileri yakalamak için yaptığı iki ayrı operasyonda toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin T.(30), Emre Ç.(25), Aran D.(28), Erdal A.(41), Devrim G.(40), Onur K.(24), Erdem T.(35), Serkan A.(34) ve Asgar T.'nin (33) sorguları Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelilerin, poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, zorla senet imzalatmakla suçlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Serkan A. ve Asgar T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.