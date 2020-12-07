Sahte para basarak piyasaya süren şüphelilerin evinde, 1 milyon 56 bin sahte banknot ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir evde matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler; T.G., B.B. ve Y.G. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

1 MİLYON 56 BİN SAHTE BANKNOT BULUNDU

Evde yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca, çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Bağcılar'da sahte para operasyonu: 3 tutuklama ViDEO