Bağcılar'da sokak düğününde havaya ateş açtılar

Düğün eğlencesinde tabanca ve pompalı tüfekle tehlikeli anlara sebep olan iki şahıs cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta yapılan bir düğüne gelen iki kişi, çevrede adeta terör estirdi.

Şüpheliler, çocukların da bulunduğu bir alanda silahları çıkartıp rastgele ateş açtı.

MAGANDALAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu o anlar ise saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, bir kişinin tabanca ile diğer kişinin de pompalı tüfek ile mermi yağdırdığı görüldü.