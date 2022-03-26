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    Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı

    Gece saatlerinde sokakta yürürken park halindeki araçların aynalarını tekmeyle kıran şahısın o anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 11:06
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    Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde, 20 Mart günü saat 02.15 sıralarında, kaldırımda tek başına yürüyen bir kişi, sokakta park halindeki araçların bazılarının aynalarını tekmelerle kırdı.

    Şüpheli, bu şekilde sokaktaki 8 aracın yansını parçaladı.

    Sabah araçlarındaki aynaların kırılmış olduğu gören sokak sakinleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

    OLAY ANI KAMERADA

    Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdığı anlar yer aldı. Sokak sakinleri, kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı VİDEO

    AYNI TARİHTE, FARKLI İLÇEDE AYNI OLAY

    Aynı tarihte Sultangazi’de de bir kişi kar nedeniyle kayganlaşan yolda koşarken park halindeki araca çarparak aynasını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı #1

    Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı #2

    Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı #3

    Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı #4


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