Gece saatlerinde sokakta yürürken park halindeki araçların aynalarını tekmeyle kıran şahısın o anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde, 20 Mart günü saat 02.15 sıralarında, kaldırımda tek başına yürüyen bir kişi, sokakta park halindeki araçların bazılarının aynalarını tekmelerle kırdı.

Şüpheli, bu şekilde sokaktaki 8 aracın yansını parçaladı.

Sabah araçlarındaki aynaların kırılmış olduğu gören sokak sakinleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

OLAY ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdığı anlar yer aldı. Sokak sakinleri, kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Bağcılar’da sokaktaki 8 aracın aynalarını tekmelerle kırdı VİDEO



AYNI TARİHTE, FARKLI İLÇEDE AYNI OLAY

Aynı tarihte Sultangazi’de de bir kişi kar nedeniyle kayganlaşan yolda koşarken park halindeki araca çarparak aynasını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.