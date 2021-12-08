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- Bağcılar'daki 41 yıl hükümlü firari gaspçı yakalandı
Bağcılar'daki 41 yıl hükümlü firari gaspçı yakalandı
2006 yılında gasp suçundan yargılanarak 41 yıl 8 ay hapis cezası alan Vedat Özbaş, polis tarafından yakalandı. Küçükçekmece'de yakalanan şüpheli cezaevine teslim edildi.
- DHA
- 08.12.2021 - 10:37
- Güncelleme : 08.12.2021 - 10:54
İstanbul Bağcılar'da 29 Ağustos 2006 yılında meydana gelen silahlı gasp olayının ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma üzerine yakalanan ve zaman içinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Vedat Özbaş hakkında, 41 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Vedat Özbaş aranmaya başlandı.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini Küçükçekmece'de buldu. Polis yaptığı operasyonda, Vedat Özbaş'ı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.