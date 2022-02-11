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- Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada
Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada
Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları sosyal medyada paylaşan Ünlü, gözaltına alındı.
- İHA
- 11.02.2022 - 10:05
İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere korku dolu anlar yaşattı.
Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
KENDİ HESABINDAN PAYLAŞINCA POLİS GÖZALTINA ALDI
Geçtiğimiz ay meydana gelen olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntüler üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.