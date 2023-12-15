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Bahçelievler'de araç alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

Bahçelievler'de araç alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu D-100 Karayolu yan yolda park halinde duran bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilin içinde uyuyan sürücü alevlerden son anda sıyrıldı.