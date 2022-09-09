Bahçelievler’de babasını öldüren sanık için DNA testi istendi

kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası öldüren sanığın yargılandığı davada mahkeme, DNA testi yapılmasına karar verdi. Raporla biyolojik baba olup olmadığına bakılacak.

İstanbul Bahçelievler'de 2 yıl önce, kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin'i (43) öldüren tutuklu sanık Haydar Mert K., (21), hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Haydar Mert K. cezaevinden getirilirken, sanığın annesi ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

“Vicdanen de baba değildir”

Duruşmada savcı, sanık ve maktul arasında akrabalık bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla sanıktan kan örnekleri aldırılmasını talep etti.

Sanık avukatı savcının görüşüne katılmadığını belirterek, “Maktul Medeni Kanuna göre de, vicdanen de baba değildir. Yalnızca DNA örneklerinin uyuşuyor olması, suçun nitelikli halinin uygulanması için yeterli değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum.” dedi.

DNA’sı incelenecek

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Haydar Mert K. tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Mahkeme, sanığın kan örneğinin alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, DNA incelemesi yapılarak babalık konusunda rapor düzenlenmesine karar verdi.

“Rahat ol oğlum”

Duruşma çıkışı, sanığın annesi oğluna seslenerek “Rahat ol oğlum, biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4,5 sene işkence gördüm” dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Haydar Mert K. hakkında 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bahçelievler'de 31 Ekim 2020'de 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'i silahla öldüren sanık Haydar Mert K.'nın, biyolojik oğlu olduğu ancak, nüfus kaydında babası olarak gözükmediği anlatılan iddianamede, nüfus kaydının annesi üzerinde olduğu belirtildi.

‘Hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmedi’

İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi, doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine de vurgu yapıldı.

Dosya içerisindeki tüm deliller değerlendirildiğinde sanığın, maktulü babası olarak kabul etmesinin hukuken ve vicdanen imkanı olmadığı kaydedildi.

‘Çoğu kez eziyet boyutlarına vardı’

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, kayıtların iki sayfa olduğu vurgulandı.

Maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı kaydedildi.

Tehdit, tahrik, şiddet…

İddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı anlatıldı.

Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, sürekli hale gelen haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.