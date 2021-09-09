Ehliyet, diploma, kimlik kartı gibi birçok belgenin sahtesini yapıp para karşılığı satan matbaaya düzenlenen baskında, üretimi yapan baba ve oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir matbaanın kimlik, öğrenci belgesi, diploma, yabancı alkollü içkilerin bandrolü gibi belgelerin sahtesini bastığını tespit etti.

Ekipler, sahte belge basımı yapan şahısları takibe aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’e bağlı Şirinevler’de bulunan matbaaya, 8 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Matbaayı işleten R.S. (45) ile baskın sırasında 17 yaşında olan ancak bu sabah 18 yaşına girdiği öğrenilen oğlu M.A.S. yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda 600 adet alkol etiketi, 1 adet doldurulmuş lisans diploması, 1 tabaka TABDK bandrol, 2 noter mührü, 1 adet ‘üniversite’ ibareli mühür, doldurulmaya hazır boş kimlik kartları, çok sayıda boş sürücü belgesi, yüklü miktarda filigran ile sahte belge yapımında kullanılan cihaz ve dijital materyaller ele geçirildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Basım yapılan iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Şüphelilerin sahte belgeleri para karşılığı dağıttığı belirlendi.

Bahçelievler’de sahte belge basan matbaaya operasyon VİDEO



OĞLUNU KULLANDI

Ayrıca matbaayı işleten R.S.’nin, yaşı 18’den küçük olduğu için oğlu M.A.S.’yi belge üretimi ve dağıtımında kullandığı ortaya çıktı.

Baba ve oğul, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.