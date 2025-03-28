Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi
AA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor