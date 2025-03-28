Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi

AA
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış