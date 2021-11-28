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- Bakırköy'de lüks araç, kazada metrelerce süründü
Bakırköy'de lüks araç, kazada metrelerce süründü
Sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği lüks otomobil, önündeki araca çarptı ve yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada yaralanan olmadı.
- DHA
- 28.11.2021 - 15:39
İstanbul Bakırköy'de Yeşilyurt, Yeni Havaalanı Caddesi Yolu'nda saat 10.00 sıralarında Alp Tutuş idaresindeki 34 ST 756 plakalı otomobil, aşırı hız yaptı.
Sürücü, gittiği yolda aşırı hızla ilerlediği sırada önündeki 34 FH 6499 plakalı otomobile arkadan çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle Alp Tutuş idaresindeki otomobilin bir tekeri koptu. Otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek durabildi.
2 OTOMOBİLDE DE HASAR OLUŞTU
Kazada yaralanan olmazken, 2 otomobilde de hasar oluştu. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücü gözyaşlarını tutamayarak ağladı.