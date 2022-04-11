Balıkesir'de 2 bin kişiyi dolandıran çete yakalandı

İstanbul ve Balıkesir'de araç kiralamak isteyen 2 bin kişinin 5 bin lirasını dolandıran 25 kişilik çeteden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'de araba kiralama sırasında dolandırıldığını söyleyen kişinin ihbarıyla harekete geçen emniyet ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren çalışmanın ardından Türkiye genelinde araç kiralamak isteyen 2 bin kişinin 5 bin TL'sini dolandıran 25 kişilik çeteyi tespit etti.

DHA'nın haberine göre; Çetenin ayrıca kurumsal araç kiralama sitelerini kopyalayarak, müşterilerle temas kurduğu ortaya çıktı.

35 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

24 kişi gözaltına alındı

Özel harekat timlerinin de destek verdiği ve 250 polisin katıldığı baskınlarda, 8'i kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi

Polisin aramalarında adreslerde; 65 bin 600 TL, 3 bin 500 dolar, 3 bin 470 euro, 1 kurusıkı tabanca, 79 dokunmatik cep telefonu, 21 tuşlu cep telefon, 121 SIM kart, 5 hafıza kartı, 16 flash bellek, 26 dizüstü bilgisayar, 6 tablet, 3 masaüstü bilgisayar, 1 hard disk, 13 banka kartı, 12 doküman, bir miktar uyuşturucu madde ve para sayma makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

















